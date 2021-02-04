الوليلي: المصريون في أيد أمينة بفضل مبادرات الرئيس وجهود وزيرة الصحة

أكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أن صحة المصريين في أيد أمينة، وذلك بفضل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة، خاصة مبادرة «حياة كريمة»، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إضافة إلى تضحيات جيش مصر الأبيض.

وأشاد «الوليلي»، بالبيان الذي ألقته الوزيرة أمام المجلس، الذي كشف جهود الوزارة في تأمين اللقاح للمصريين، والتعاقد على 40 مليون جرعة جديدة، من لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى التعاقدات السابقة على اللقاح الصيني، الذي وصلت منه أكثر من دفعة.

وأشاد مجدي الوليلي، بجهود وزيرة الصحة، والجهود التي تبذلها وكل العاملين بالوزارة، وتحسين الخدمات الصحية، سواء خلال أزمة كورونا أو الخدمات الصحية بشكل عام.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في تعقيبها على ملاحظات النواب: نقوم بكل الاستعدادات، ونسعى لاستيراد عدد كبير من أجهزة الأشعة المقطعية، وتطوير الوحدات الصحية، قالت إنه مع نهاية العام الحالي وتطبيق مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، سيتم تطوير 30% من المستشفيات في القرى.

وعن الشكوى من المجالس الطبية قالت الوزيرة: «المجالس الطبيعية والتعامل مع المعاقين التي طرحها النواب، سيتم متابعتها والمجالس لها قانون حاكم وساتابع السيستم»، ومع تراجع كورونا سيكون هناك جهود أكبر، لتقديم الخدمات الطبية للمواطن.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن هناك تحديات حقيقية موجودة، تواجه القطاع الصحي في مصر منذ عشرات السنين، ونسعى لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن كل نجع في مصر له أولوية.

وحول أجهزة الأشعة المقطعية، أوضحت نعمل على سد العجز بها، وأن السبب حاليا، هو التأخير في التوريد، لكن الاعتمادات موجودة بالفعل، مؤكدة، استلما 17 جهاز وقريبا نستلم 30 جهاز، لأنه اصبح أمر أساسي جدا، حاصة أننا مش عارفين كورونا هتنتهى امتى.