جدل «برلماني» حول إغلاق باب مناقشة وزيرة الصحة بالجلسة العامة

أثار طلب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإقفال باب المناقشة على بيان وزيرة الصحة، اعتراض عدد من الأعضاء.

وقال أشرف رشاد: اليوم الخميس وكثير من النواب لديهم ارتباطات، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمي لغلق باب المناقشة على أن تجمع كل طلبات النواب، بشأن دوائرهم لدي الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، في مذكرة مرفقة وتقدم للوزيرة للرد عليها كتابيا.

وأثار طلب أشرف رشاد، حالة من البلبلة، وسط اعتراضات عدد من أعضاء المجلس، ليرد أشرف رشاد، قائلا: تقدمت بالطلب باعتباري ممثل الأغلبية، أرجو عدم المقاطعة.

وأمام حالة الاعتراض، أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، رئيس الجلسة، إقفال باب المناقشة، قائلا: القرار للأغلبية.

وتابع: القرار اتخذ خلاص، ويجب الإلتزامبقرتر الاغلبية وما يحدث من البعض هو عدم الالتزام

ووجه وكيل المجلس، تحذيرا للنواب المعارضينن قائلا: «أرجو الإلتزام وإلا سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وفي النهاية استجاب النواب والفت وزيرة الصحة تعقيبها الاخير ليتم رفع الجلسة عقب كلمة الوزيرة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن هناك إجراءات تتخذ لحل مشكلة نقص الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية، لافتا إلى أن هناك اتفاقات على استيراد أجهزة والتأخير فى التوريد، «وهذا خارج عن إرادتنا».

وأضافت الوزيرة، فى ردها على تعقيب ومداخلات النواب على بيان الوزيرة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، قائلة: «معندناش تحديات مالية وموفرين الاعتمادات، والبنك المركزى دعم مستشفيات كورونا بـ4.6 مليار جنيه، ونعمل على توفير الأجهزة، وإن شاء الله مشكلة الأشعة المقطعية تتحل، ونحاول توفير أكبر عدد».

واستطردت الوزيرة: «بالنسبة لمشكلة الوحدات الصحية وعدم وجود أطباء فى الوحدات الصحية، طبعا الوحدات الصحية عدم تشغيلها بالشكل الأمثل يرجع إلى نقص عدد الأطقم الطبية، وأيضا الماليات الخاصة بهم خارج مصر أكثر تميزا من داخل مصرن وسأحيط المجلس بمدى انعكاس سياسات وزارة الصحة على استبقاء العديد من الأطباء فى مصر قريبا، وستحل هذه المشكلة».