الدولار يخسر 8 قروش لصالح الجنيه في أول 10 أيام

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعا بقيمة 8 قروش، خلال رحلة استمرت 10 أيام، بالمقارنة ببداية شهر فبراير الجاري، ليباع بـ15.71 جنيه، مقابل 15.79 بداية الشهر الجاري، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وجاء بنك عودة الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه ليباع بـ15.72مقابل 15.62 جنيها للشراء اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021.

فيما سجلت بنوك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي وأبوظبى الأول والتنمية الصناعية والمصرف المتحد وhsbs الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار بـ15.69 مقابل 15.59 جنيها للشراء.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر شراء له بـ4.16 جنيه في عدة بنوك، من أهمها بلوم وقطر الوطني وعودة، فيما سجل الدرهم الإماراتي، أعلى سعر له للشراء في بنوك بلوم وعودة وقطر الوطني بـ4.25 جنيها اليوم الأربعاء 10فبراير.

فيما بيع اليورو بأعلى سعر للشراء في بنكي عودة والتعمير والإسكان بـ1891 جنيها، وبلغ سعر الاسترليني مقابل الجنيه المصري 21.56 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة.

وعلى المستوى العالمي، واصل الدولار الأمريكي تراجعه وقرب لأدنى مستوى له منذ أسبوعين مقابل باقي العملات الرئيسية فى العالم، مثل اليورو والين الياباني.

حيث ارتفعت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى لها، حيث تجاوزت 46 ألف دولار خلال أقل من شهر.

وهو ما انعكس على سعر الذهب في البورصات العالمية، ليصعد 0.3% لتصل سعر الأوقية 1842 دولار للأوقية.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، لا يوجد أزمة فى توفير الدولار لاستيراد السلع الرمضانية، أوغيرها من السلع الأساسية.

وأكد أن عددا كبيرا من السلع الرمضانية موجودة في المخازن، وسيتم عرضها بداية من 20 فبراير الجاري، مضيفا رغم أزمة كورونا وتداعياتها السلبية، إلا أننا لم نعاني من نقص الدولار.