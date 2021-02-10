بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها
كتب:
أسماء أبو السعود
04:42 م | الأربعاء 10 فبراير 2021
محافظ الفيوم يفتتح بعض المنازل
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية، في قريتي «قصر الباسل» و«الوابور»، التابعتين لمركز إطسا، وقرية «الحبون»، التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين الجمعية والبنك الأهلي المصري.
جاء ذلك بحضور إيمان أحمد ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وضياء أنور، المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم، مدير المشروعات بالجمعية، ورئيسي مجلسي مدينتي إطسا وسنورس.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المنازل المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتي تشمل 99 منزلاً، بواقع 33 منزلاً بقرية «الحبون»، و35 منزلاً بقرية «قصر الباسل»، و31 منزلاً بقرية «الوابور».
ولفت المتحدث باسم المحافظة الى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتي «عنك» و«الحجر»، التابعتين لمركز إطسا، وقريتي «الورثة» و«سليم علي»، بمركز طامية، بإجمالي 120 منزلاً.
ووجه «الأنصاري»، خلال الجولة، بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة، تعينهم على مطالب الحياة، بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.
وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وثمن المحافظ الجهد المبذول من مسئولي جمعية الأورمان في عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية من المواطنين، ومتابعة العمل بالقرى الأكثر ااحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتي تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.
كما التقى محافظ الفيوم عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، التي تمثلت في توصيل خدمات الصرف الصحي، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الري، وإعادة النظر في تقييم أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالي وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتاً أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم أن تطوير وفرش تلك المنازل بالقرى الأكثر احتياجاً يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية والبنك الأهلي المصري بقيمة 50 مليون جنيه، ويضم محافظتي الفيوم وبنى سويف، بإجمالي 17 قرية على مرحلتين.
وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن الفرش الكامل للمنازل، وتوفير الأجهزة الكهربائية (بوتاجاز وغسالة وثلاجة ومروحة)، وأثاث منزلي (حجرة نوم رئيسية وحجرة أطفال وأنترية وسفرة ومطبخ خشب).