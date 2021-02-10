بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية، في قريتي «قصر الباسل» و«الوابور»، التابعتين لمركز إطسا، وقرية «الحبون»، التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين الجمعية والبنك الأهلي المصري.

جاء ذلك بحضور إيمان أحمد ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وضياء أنور، المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم، مدير المشروعات بالجمعية، ورئيسي مجلسي مدينتي إطسا وسنورس.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المنازل المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتي تشمل 99 منزلاً، بواقع 33 منزلاً بقرية «الحبون»، و35 منزلاً بقرية «قصر الباسل»، و31 منزلاً بقرية «الوابور».

ولفت المتحدث باسم المحافظة الى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتي «عنك» و«الحجر»، التابعتين لمركز إطسا، وقريتي «الورثة» و«سليم علي»، بمركز طامية، بإجمالي 120 منزلاً.

ووجه «الأنصاري»، خلال الجولة، بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة، تعينهم على مطالب الحياة، بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.

وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وثمن المحافظ الجهد المبذول من مسئولي جمعية الأورمان في عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية من المواطنين، ومتابعة العمل بالقرى الأكثر ااحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتي تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.

كما التقى محافظ الفيوم عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، التي تمثلت في توصيل خدمات الصرف الصحي، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الري، وإعادة النظر في تقييم أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالي وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتاً أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم أن تطوير وفرش تلك المنازل بالقرى الأكثر احتياجاً يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية والبنك الأهلي المصري بقيمة 50 مليون جنيه، ويضم محافظتي الفيوم وبنى سويف، بإجمالي 17 قرية على مرحلتين.

وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن الفرش الكامل للمنازل، وتوفير الأجهزة الكهربائية (بوتاجاز وغسالة وثلاجة ومروحة)، وأثاث منزلي (حجرة نوم رئيسية وحجرة أطفال وأنترية وسفرة ومطبخ خشب).