محافظ جنوب سيناء يلتقي الفنان محمد كريم لبحث أفكار تنشيط السياحة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الفنان محمد كريم، لمناقشة بعض الأفكار الداعمة لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيح وكافة المدن السياحية بالمحافظة، وقال فودة، إن هناك جهود وتحركات للترويج للاستثمار بمدينة شرم الشخ، بجانب التنشيط السياحي لكافة المدن السياحية بجنوب سيناء، تزامنًا مع مرحلة التطوير الشامل للبنية الأساسية التي تشهدها المدينةـ إضافة إلى افتتاح مشروعات عملاقة مثل جامعة الملك سلمان، ومتحف الآثار، ومحطات الغاز الطبيعي.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري الإعداد لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وعلى رأسها مشروع مرسى اليخوت، والتطوير الشامل لمنطقة خليج نعمة، والعديد من المشروعات الكبرى المتمثلة في إضافة أنواع جديدة من السياحة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية، والتي يجري دراستها والإعداد لها حاليًا.

وأكد المحافظ أنه جاري تحديث المنظومات الأمنية بالكاميرات البانورامية، وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن محافظة جنوب سيناء، وجاري العمل على مشروع مراقبة المحاور الرئيسية، وتأمين مدينة سانت كاترين وربطها بمنظومة موحدة مع كافة منظومات تأمين مدن المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تأمين مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية عالمية تتضمن رصدًا مرئيًا إلكترونيًا لكافة المناطق الحيوية، وجرى مؤخرًا بشرم الشيخ إقامة سور أمني طول 16961 مترًا خرسانيًا، و20670 مترًا معدنيًا، وإنشاء سور من السلك الشبكي على طول 36 كيلو متر حول مدينة شرم الشيخ السياحية، مؤكدا أن ذلك الجدار هدفه الأساسي تأمين المواطنين والسياح في مدينة شرم الشيخ.

وقال إن كل ما يثار حول هذا السور الشبكي لا صحة له لكونه يهدف في المقام الأول إلى حماية المدينة، وجميع المواطنين سواء أمامه أو خلفه يرون جميع المناظر والمناطق الجمالية في مدينة شرم الشيخ سواء الجبلية أو المناطق السياحية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تم مراعاة أن يكون السور السلكى الشبكى «شيك» ليعطى مظهر جمالى للمدينة وجميع المتواجدين سواء من سكان المدينة من أهل البدو أو العاملين والسياحة لا يعيق السور حركتهم، لافتا إلى وجود 4 بوابات نموذجية على طول السور يدخل الأهالى والبدو فى أى وقت على مدار اليوم.