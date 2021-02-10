حركة تنقلات محدودة بين ضباط أمن الإسماعيلية 

أصدرت مديرية أمن الإسماعيلية حركة تنقلات محدودة بين ضباط المديرية، اليوم الأربعاء، شملت عدداً من أقسام الشرطة ووحدات المباحث الجنائية.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمد جمال، لقسم مكافحة المخدرات، والرائد مصطفى صيوح، لمباحث القنطرة شرق، والرائد محمد ثروت لمباحث مكافحة سرقة السيارات، والمقدم عبد الله زعيمة، لمباحث الأحداث، والمقدم بهاء مغاوري، لمباحث الترحيلات.

وتم الإبقاء على المقدم حازم حسام، رئيساً لمباحث التل الكبير، ومصطفى سلامة، لمباحث القصاصين وأحمد جمال، لمباحث أبو صوير، ومحمد هشام، لمباحث مركز الإسماعيلية، ومحمد الفرماوي، لمباحث فايد، وحسن رضوان، لمباحث القنطرة غرب.

كما أبقت الحركة على الرائد أنور القاضي بمباحث قسم أول الإسماعيلية، والمقدم مروان الطحاوي، رئيساً لمباحث قسم ثاني، والمقدم محمد سكر، لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن الحركة لم تشمل أي تغييرات في مأموري الأقسام والمراكز، فيما شملت الحركة تغييرات محدودة أيضاً بين معاوني المباحث في الأقسام والمراكز.

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم حادث أليم علي طريق الزقازيق الزراعي، أسفر عن إصابة 60 عامل من عمال منطقة الاستثمار.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ20 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج، خرج منهم 55 شخصاً، بعد تماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية.

وتفقد اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المصابين في المستشفى، في وقت مبكر اليوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية للمصابين.