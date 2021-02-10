محافظ الإسماعيلية للدراويش: «فرحو الجمهور وليكم مكافأة» صور وفيديو

طالب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لاعبي الإسماعيلي بالفوز في مباراة الاتحاد المقبلة، ووجه حديثه اللاعبين أثناء مرانهم، اليوم، باستاد الاسماعيلية، قائلا: «فرحو جمهور الإسماعيلي وليكم مكافأة».

وقال بشارة خلال لقائه نجم الإسماعيلي الكابتن «علي أبو جريشة»، أن فريق الإسماعيلي كان فريق الأحلام بنهاية الستينيات، وضم حينها «أبو جريشة وميمي درويش وأميرو وحسن مختار وبازوكا».

وتابع: «كنا بنحب نتفرج علي آداء لاعبي النادي الإسماعيلي وطريقته، مش بس ننتظر النتائج لأنه كان بيأدي كورة حلوة».

وقال المحافظ إن المباراة قبل الماضية كانت بمثابة انطلاقة جديدة للنادي بعد آدائه الجيد جدا أمام نادي «بيراميدز»، ما أعاد الثقة لجماهير الإسماعيلي مرة أخرى.

ووجه حديثه للاعبين قائلاً: «الإسماعيلي فريق يمتلك الإمكانيات والقدرات وأيضا الطموح لتحقيق الأفضل للنادي وللجماهير، ولازم تفرحو أهل الإسماعيلية وجمهوركم في مصر كلها»، مشيرا إلي أن الإسماعيلي يمتلك جمهورا كبيرا في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع أن جميع النتائج المميزة للفريق سيعقبها مكافآت مميزة: «أنا مازلت بطالب بنتائج مميزة للفريق عشان نفرح أهل الإسماعيلية».

وتفقد اللواء شريف بشارة، إستاد الإسماعيلية بعدما استقبله النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، ظهر اليوم الاربعاء، والتقى لاعبي الإسماعيلي قبل بدء المران الرئيسي للفريق ظهر اليوم علي ملعب استاد الإسماعيلية استعدادا لمباراة الإتحاد السكندري في الإسكندرية.