انقطاع المياه عن القنطرة شرق بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

شكا عدد كبير من المواطنين بمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، من انقطاع المياه على مدار اليوم الأربعاء، بدايةً من ساعات الصباح الأولى، ومازالت مقطوعة حتى حلول المساء.

وبينما أعرب غالبية المواطنين عن استيائهم نظراً لأن المياه انقطعت دون سابق إنذار، فقد أوضح اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن أحد الخطوط الرئيسية تعرض لحدوث كسر به، مما تسبب في انقطاع المياه عن المدينة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إصلاح الكسر.

وقال «إدريس» إنه يجري إصلاح خط «مياه 900»، المغذي لمنطقة شرق البحيرات، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، ومن المتوقع إعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال ساعات، مشيراً إلى أنه من المفترض الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، وتجربة عودة المياه مساء اليوم الأربعاء، لضمان عدم انقطاعها مرة أخرى.

واستغاث مواطنون من انقطاع المياه عن المنازل، الأمر الذي استجاب له مركز ومدينة القنطرة بدفع عدد من السيارات المحملة بالمياه، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارة من شركة المياه بشمال وجنوب سيناء، لتغطية احتياجات المواطنين والمخابز والمرافق.

وكانت مدينة المستقبل، في محافظة الإسماعيلية، قد شهدت في وقت سابق أمس الثلاثاء، انقطاع المياه منذ الساعات الأولى للصباح، حتى المساء، بسبب أعمال الصيانة، وقالت مصادر بشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه تم إعادة المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشرف اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أعمال تشغيل محطة صرف صحي العشريني، بعد تعطلها بشكل مفاجئ، وقال رئيس الشركة إنه تم تركيب بدالة جديدة بدلاً من الغاطسة، التي حدث بها عطل مفاجئ، بالإضافة إلى البدء في أعمال صيانة طلمبات محطة الزهور، ورفع الرواسب بالبيارة الرئيسية بالمحطة، بواسطة عمال الشبكات والفنيين بالشركة.