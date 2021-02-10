لجنة التحقيق في فضيحة «التورتة الجنسية» تقرر إيقاف الـ6 عضوات لمدة سنة

أكدت مصادر بنادي الجزيرة الرياضي، أن لجنة التحقيق المكلفة من وزير الشباب والرياضة في التحقيق في واقعة حفل عيد الميلاد المعروفة بواقعة التورتة الجنسية، الذي أقامته 6 عضوات، يحملن عضوية عاملة، بنادي الجزيرة، بإيقافهن لمدة عام.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار اللجنة تضمن إيقاف العضوات الست، بأنفسهن فقط، دون أسرهن وعوائلهن.

وأشارت إلى أن القرار سيتم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال ساعات لاعتماده، ولإرساله لمجلس إدارة نادي الجزيرة، لتنفيذه كما أوصت به لجنة التحقيق.

يذكر أن احتفال العضوات، شهد تناولهن قطع حلوى على هيئة وشكل أعضاء جنسية ذكورية وأنثوية، انتهت من التحقيقات وقررت بشكل قاطع، إيقاف العضوات الست سنة ميلادية كاملة، وعرض القرار على أول جمعية عمومية يعقدها مجلس إدارة النادي، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.