عاجل.. تحديد هوية مصور «التورتة الجنسية» في نادي الجزيرة

قالت مصادر، إن أجهزة الأمن تواصل أعمال البحث والملاحقة لـمصور التورتة الجنسية داخل نادي الجزيرة، تمهيدًا للقبض عليه بعد أن نجحت في تحديد هويته.

وأضافت المصادر، أن مصور «التورتة الجنسية» متهم بتصوير حفلة خاصة خلسة ونشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب مصادر أمنية أن أجهزة الأمن راجعت كاميرات النادي من أجل تحديد المتهم واستمعت إلى أقوال السيدات اللاتي ظهرن في الصور وأكدن أنهن كن في حفلة خاصة، ولم يقمن بالتصوير أو نشر الصور من أجل تحقيق أي ميزة سواء التربح أو نسب مشاهدة، بل فوجئوا بتداول الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

التحريات: مصور التورتة الجنسية ارتكب جريمة تستوجب العقاب القانوني

وأضافت المصادر، أن السيدات اللاتي ظهرن في الحفلة الخاصة لسن متهمات بأي شيء فلم يقمن بالتصوير أو حتى ترويج الصور، وأن المتهم هنا هو من قام بتصوير تلك الحلفة خلسة وتسريب هذه الصور ونشرها على تويتر وفيسبوك، وبالتالي فأنه ارتكب جريمة تستوجب عقابًا قانونًا، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تباشر مهام عملها في ملاحقته حتى يتم القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه.

المتهمة الرئيسية: صنعت التورتة بناء على صورة أرسلت لي عبر واتساب

وتابعت المصادر بأن المتهمة الأولى هي مصنعة التورتة التي ألقي القبض عليها بعد ساعات من تداول الصور، وتم تقديمها إلى النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة تصنيع مأكولات «تورتة» تحمل إيحاءات جنسية صريحة، وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، لكن المتهمة حاولت التنصل من جريمتها وقالت أنها تعمل «شيف حلواني» وأنها نفذت ما طلبه منها السيدات اللاتي ظهرن في التورتة من خلال صور أرسلت إليها عبر تطبيق واتساب.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على مصنعة «التورتة الجنسية» بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور 3 سيدات ظهرن وهن يمسكن بقطع من التورتة والجاتوه يظهر فيها إيحاءات جنسية صريحة عبارة عن أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية.