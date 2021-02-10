صحة الغربية تطلق برنامجاً تدريبياً للممرضات على مكافحة العدوى

أطلقت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في محافظة الغربية برنامجاً تدريبياً، اليوم الأربعاء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، لتدريب ممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات الصحية في قرى مراكز المحافظة، على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية، وأساليب مكافحة العدوى، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويتضمن البرنامج التنفيذي، الذي يجري تنفيذه تحت إشراف مباشر من الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، التدريب على المشاركة في تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل، ومبادرات الدمج بجميع المراكز.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا، وذلك من خلال فرق الرعاية الأساسية، مؤكداً على تراجع نسبة المصابين بالفيروس، مقارنةً بما كان في السابق، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة بتشكيل لجان متابعة ومرور على مستشفى قطور المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنك الأكسجين.

وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجى بالمديرية، بالوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن، وضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس، ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة الأكسجين، وذلك بعد المرور على الأقسام الداخلية والعناية المركزة وأقسام العزل، والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفى.