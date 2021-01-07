متابعة حالات العزل المنزلي بواسطة فرق الرعاية الأساسية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من خلال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مستجدات وتطورات الملف الصحي الخاصة بجهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث ناقش الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية في هذا الصدد، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة في القيام بدورها سواء بالمستشفيات، أو حالات العزل المنزلي للحالات المصابة والمستقرة صحياً، فضلًا عن مناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد وكيل وزارة الصحة، متابعة حالات العزل المنزلي من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية من الأطباء والصيادلة، من خلال الوقوف على تطورات حالتهم الصحية وإجراءات صرف الأدوية لهم عن طريق المستشفيات، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزلياً بناءً على قرار المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المنظومة مستمرة في عملها على ذلك النحو وبهذا الأسلوب على مدار 6 أشهر ماضية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعاً، حيث تقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً بمرض فيروس كورونا، مؤكداً أن المنظومة الصحية بالمحافظة على أتمً استعداد لتنفيذ المبادرة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان المستشفى التخصصي ببني سويف، لتلقي لقاح كورونا المستجد في المحافظة، ضمن 34 مركزاً طبياً لتقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، حيث يضم المركز أطباء متخصصين لمتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، إضافة إلى فريق طبي يضم أطباء وصيادلة ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.