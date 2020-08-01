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حملات تفتيشية مفاجئة على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالطور وكاترين

كتب:

حماده الشوادفي
08:27 م | السبت 01 أغسطس 2020
الحملة

الحملة

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملات تفتيشية مفاجئة على مركز رعاية الأمومة والطفولة، والمركز الطبي الحضري بتوشكى، والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بمدينة الطور، والوحدات الصحية بالطرفة والاسباعية بسانت كاترين، ومركز طب الأسرة بوادي فيران، لمتابعة سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إنه جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة سير العمل وانتظامه والاطلاع على السجلات ودفاتر النوبتجيات، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية.

وأكدت أنه جرى الاطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة والمستلزمات الطبية، والمستلزمات الوقائية، لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، والتأكيد على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

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