لو بتحب الهدوء.. 5 أفلام رومانسية يمكن مشاهدتها في عيد الحب بالمنزل

يستعد الكثيرون للاحتفال بمناسبة عيد الحب، الذي يكون موعده الأحد المقبل، الموافق 14 فبراير، وعلى عكس العديد من محبي الاحتفال به بالخروج والتنزه وحضور الحفلات الغنائية، هناك من يفضل فعل ذلك في أجواء رومانسية بالمنزل بعيدا عن الازدحام والأجواء الصاخبة، لذلك تستعرض «الوطن» عددا من الترشيحات للأفلام الرومانسية التي يمكن مشاهدتها في المنزل، احتفالا بتلك المناسبة، كالتالي:

فيلم Me Before You

تدور أحداث الفيلم حول لويزة التي تبحث عن وظيفة جديدة، حتى تستطيع تلبية احتياجاتها وأسرتها، ثم تجد وظيفة برعاية شاب بعيد براتب مجز، ثم تدور عددا من الأحداث وتتطور القصة إلى حب بينهما، ثم تتفاجأ بما يرغب به هذا الشاب لإنهاء معاناته.

فيلم Everything, Everything

تدور أحداث الفيلم حول قصة (مادي)، فتاة في الثامنة عشرة من عمرها، ذكية، فضولية، وصاحبة خيال خصب، لكن - لسوء حظها - يمنعها مرضها النادر من مغادرة نظام الحماية المُخصص لها والبيئة المغلقة عليها بإحكام داخل منزلها، ولكن يأتي (أولي) ليكون بجوارنا في مشوارها ضد هذا المرض.

فيلم Love, Rosie

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي درامي حول روزي (ليلي كولينز) وأليكس (سام كلافين) اللذين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ كانا بعمر 5 سنوات، لذا فإنهما يريان أنّه من المستحيل أن يقعا في حب بعضهما، وبمرور الوقت يكتشف كل منهم أنهما كانا يحبان بعضهما لكنهما لم يكونا على علم بذلك.

فيلم About time

تدور أحداث الفيلم حول إخبار والد (تيم) في سن 21 بسر عظيم تخفيه عائلته، وهو أن كل رجال العائلة لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، ما يمكنهم من العودة لأي لحظة سابقة في حياتهم، وتتصاعد أحداث الفيلم حول رغبة الأب وابنه في تصحيح الأوضاع التي يعيشونها.

فيلم Taitanic

ينتظر الكثيرون تلك المناسبة لمشاهدة هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول تواجد روز في السفينة برفقة والدتها وخطيبها، لكنها تقابل جاك الشاب القادم من الطبقة الفقيرة، ثم يقعان في حب بعضهما، وتتصاعد أحداث الفيلم بين غرق السفينة، ومحاولة هروبها من خطيبها.