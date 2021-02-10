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للمرة الثالثة.. تأجيل خروج وائل الإبراشي من المستشفى رغم سلبية المسحة

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أحمد حسين صوان
05:08 م | الأربعاء 10 فبراير 2021
وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي وائل الإبراشي، عن تأجيل خروجه من مستشفى زايد التخصصي، للمرة الثالثة على التوالي، رغم سلبية مسحة كورونا.

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي المعالج نصح بتأجيل موعد الخروج لمدة أسبوعٍ جديد، ليظل وائل الإبراشي، تحت الملاحظة والمتابعة، مؤكدًا أنّ حالته شهدت تحسنًا كبيرًا، لاسيما عملية التنفس.

وأوضحت المصادر، أن الرئة كانت قد تأثرت سلبًا بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنها بدأت تستعيد عافيتها مجددًا خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى احتمالية خروجه من المستشفى منتصف الأسبوع المقبل.

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