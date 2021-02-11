حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على الاحتفاظ بأسرار المحيطين به وعدم البوح بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها «الوطن» لقرائه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك على أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.