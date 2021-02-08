رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 8-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان لا يثق في أحد بسهولة، لكنه يحفظ الأسرار جيدا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

 ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

 إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي