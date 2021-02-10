وفاة طبيب عظام شهير بالمنوفية متأثراً بإصابته بكورونا

أكدت مصادر في مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، قبل قليل، وفاة الدكتور يحيى سالم يونس، أحد أشهر أطباء العظام بالمحافظة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة االباجور، والذي وصل إليه قادماً من مستشفى منوف العام، بعد تدهور حالته الصحية.

وتميز الطبيب الراحل بحسن الخلق، حيث أنه كان يحرص على التبرع بالمساعدات الطبية لمستشفى منوف العام، فضلاً عن تقديم المساعدات الخيرية إلى الجمعيات الأهلية بشكل منتظم، ومساعدة المرضى من غير القادرين، بالكشف عليهن وتقديم العلاج لهم بالمجان.

توفى«يونس» عن عمر يناهز 69 سنة، قضى أغلبها في خدمة المرضى، ورغم أنه لم يرزقه الله بأطفال في حياته، إلا أنه كان يعامل الجميع وكأنهم أبناؤه.

وأوضح المصدر أن الطبيب الراحل فاضت روحه إلى بارئها قبل قليل في مستشفى العزل الصحي بمدينة الباجور، ويجري حالياً تغسيله وتكفينه، فيما تعمل أسرته على إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدفنه، مؤكداً أن حالة من الحزن تسيطر على العديد من أبناء مركز ومدينة منوف، حزناً على رحيل الطبيب، الذي كان يحظى بحب واحترام الأهالي.

كما سادت حالة من الحزن بين الأطباء والعاملين في قطاع الصحة بمحافظة المنوفية، حيث نعي العشرات منهم وفاة طبيب العظام الشهير، سائلين الله أن يغفر له، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.