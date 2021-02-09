الصحفيون يؤدون اليمين على دفعات بسبب فيروس كورونا (صور)

أدى اليوم الثلاثاء الصحفيون الجدد الذين تم قيدهم بجدول تحت التمرين في لجنة القيد الأخيرة، قسم المهنة، وتسلموا كارنيهات العضوية، بمقر «نقابة الصحفيين» على دفعات، وبإجراءات احترازية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواجد في أداء القسم خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، عضوا اللجنة، حيث تم حلف اليمين في مسرح النقابة بالدور الأرضي.

وأعلنت لجنة القيد، أنه سيتم تقسيم الزملاء إلى مجموعات، كل مجموعة عشرة صحفيين خلال ربع ساعة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، مشددا على الجميع بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة له مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد أعلنت في 14 يناير الماضي نتيجة لجنة تحت التمرين الأخيرة، التي عقدتها اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، لـ145 متقدما من المؤجلين.

وقررت اللجنة فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين، خلال الفترة من الأحد 17 يناير إلى 23 يناير الماضي، مع فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من يوم الأحد 31 يناير الماضي إلى 15 فبراير الجاري، مشددة على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

موعد اللجنة الجديدة

قال خالد ميري، رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين، وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقدت لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، حيث قررت اللجنة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

شروط جديدة للمقابلة

أكد ميري في بيان سابق، أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.