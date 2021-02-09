باحث في الشأن الأمريكي يحلل قضية محاكمة ترامب: تفشل في حالة واحدة

محاكمة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس أمريكي لمرتين، كما أنها سابقة تاريخية في الولايات المتحدة أن يحاكم رئيس سابق، حيث يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، لاتّخاذ قرار بشأن عزل ترامب، الرئيس الذي لم يعد في منصبه، لتحديد إن كان حرّض بالفعل على التمرد والهجوم على مقرّ الكابيتول من عدمه.

ناصر زهير، الباحث في الشأن الأمريكي، أوضح أن جلسة المحاكمة ستكون مدتها حوالي 4 ساعات، مقسمة بالتساوي في الوقت بين مديري المساءلة ومحامي الرئيس لمناقشة دستورية المحاكمة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء المرافعات، سيصوت مجلس الشيوخ، على ما إذا كان لديه اختصاص لمحاكمة رئيس سابق.

وأضاف زهير لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى للنجاح هو أغلبية بسيطة من 51 صوتًا، وإذا تم تمريرها ستستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 16 ساعة لكل جانب لتقديم دفوعهما بدءًا من ظهر الأربعاء، لافتا إلى أن القوانين والقرارات تنص على كل جانب لا يمكنه أن يمضي أكثر من يومين في عرض قضيته، وإن عرض كل يوم لا يمكن أن يتجاوز ثماني ساعات.

زهير: نجاة ترامب من المحاكمة في حال رفض مجلس الشيوخ

وتابع الباحث في الشأن الأمريكي، أنه بعد الانتهاء من العروض التقديمية، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه أربع ساعات لاستجواب كلا الجانبين، مؤكدا أنه سيتاح وقت تصل مدته لـ4 ساعات مقسمة بالتساوي بين الأطراف، لعرض الرأي عما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في اقتراحات استدعاء الشهود والوثائق، إذا طلب المديرون ذلك.

وأشار إلى أنه في حال رفض مجلس الشيوخ في تصويته اليوم الاستمرار في المحاكمة باعتبار أنها «غير دستورية» وهو ما يعتمد عليه الجمهوريون ودفاع ترامب لإبطال المحاكمة، فإن المحاكمة قد تفشل اليوم، ويخرج منها الرئيس الأمريكي السابق دون أي مشكلات.