وزارة الصحة تدعم مستشفيات دمياط بـ30 ماكينة غسيل كلوي

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على دعم مستشفيات المحافظة بـ30 ماكينة غسيل كلوي، مشيراً إلى أنه تم تسليم ماكينات الغسيل الجديدة لـ5 مستشفيات بالفعل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم توزيع الماكينات الجديدة بواقع 14 ماكينة لمستشفى دمياط التخصصي، و5 ماكينات بمستشفى السرو المركزي، و4 ماكينات بمستشفى كفر سعد المركزي، و4 ماكينات لمستشفى فارسكور، و3 ماكينات بمستشفى عزبة البرج.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة الثقافة والإعلام الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط باقة متنوعة من الندوات الثقافية، شملت أكثر من 220 ندوه تثقيفية توعوية على مدار 30 يوماً، وذلك لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين في شتى الموضوعات.

كما تم تكثيف الندوات التوعويه في كافة المصالح الحكومية والوحدات الصحية، عن بعض الموضوعات الهامة، والتى تشمل فيروس كورونا المستجد، وطرق نقل العدوى، وطرق الوقاية منها، وكيفية غسيل الأيدى بالماء والصابون، والتعريف بالاحتياطات المفروض إتباعها للوقاية من الإصابة بالعدوى، ومن أهمها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

كما تم خلال هذه الندوات التأكيد على الاهتمام بالتغذية السليمه والمأكولات المقوية لجهاز المناعة والمقاومة لفيروس كورونا والفيروسات والأمراض المعدية الأخرى، وأهمية ممارسة الرياضة لبناء جسم صحي خال من الأمراض، وتقوية جهاز المناعة.

كما تطرقت الندوات الصحية إلى التعريف بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وتوعية النساء بأهمية الفحص الذاتي للثدي، وضرورة الكشف المبكر لتجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الاستمرار في مثل هذه الندوات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الوعي الثقافي والحرص المجتمعي، من خلال متابعة الأحداث الجارية، والإطلاع على بيانات وزارة الصحة، والالتزام بتطبيق الإرشادات الطبية، لافتًا إلى ضرورة تجنب المخالطة في الأماكن العامة، من أسواق وأفراح ومناسبات، والتأكد من ارتداء الكمامات، وتباعد المسافات قدر المستطاع.