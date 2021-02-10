«المملوك»: «التريند» وسيلة لقياس رضا الجمهور والأهم طريقة التناول

قال محمود المملوك الكاتب الصحفي، إن الـ«تريند» يعبر عن اهتمامات الجمهور، رغم أن البعض ينظر له على أنه «حاجة وحشة»، وأي وسيلة إعلامية يجب أن ترضي جمهورها، وإذا استطاعت فعل هذا فإنها تكون حققت جزءا مهما من مهامها، مشيرا إلى أن أحد وسائل قياس رضا الجمهور في الفترة الأخيرة هو الـ«تريند».

كيفية تقديم الـ«تريند» للجماهير

وأضاف «المملوك» في لقاء مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه طالما الناس يتحدثون عن شيء ما بكثرة فإنه يجب تقديم هذا الشيء لهم، ولكن الإشكالية هي كيفية تقديم الـ«تريند»، لكي لا تتورط الوسيلة الإعلامية في عدم المهنية أو أشياء لا أخلاقية، وهناك شيء آخر وهو أن وسائل الإعلام تستطيع خلق الـ«تريند» وخلق اهتمامات الجمهور.

معيار اختيار الـ«تريند» في المواقع الإخبارية

وتابع الكاتب الصحفي، أن هناك معيارين لاختيار الـ«تريند»، أولهما أن كل «تريند» يصلح لتقديمه للقارئ، ولكن المهم هو الطريقة التي يجري التعامل معه بها، وعلى سبيل المثال قصة «أحمد ونهى» التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية، وهما شخصان يقدمان محتوى غير أخلاقي، ويمكن تقديمها أولا عن طريق نشر معلومات عنهما، ثم عمل موضوع آخر عن الرصد الأمني للقصة، والقصص المشابهة لهما، وموقف الـ«يوتيوب» منهما.

صناعة الـ«تريند» في المواقع الإلكترونية

وأشار إلى أن المعيار الآخر هو إمكانية خلق اهتمامات الجمهور، وعلى سبيل المثال نشر موضوعات يعلم القائمون على المواقع الإلكترونية أنها سوف تصبح «تريند» مثل حوار مع مثيرة للجدل، وتفرض أولوياتك وأجندتك على الناس.