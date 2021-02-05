خالد سليم عن «جمال الحريم» بعد تصدره التريند: مهم وتقيل

قال الفنان خالد سليم أن ردود الأفعال التي استقبلها عقب عرض مسلسل جمال الحريم فاقت كل توقعاته، مؤكدا لم يكن يتوقع أن يحقق العمل كل هذا النجاح فى تلك الفترة القصيرة، خاصة أن العمل يتربع يوميا على قمة مؤشرات البحث والتداول فى مصر والوطن العربي.

جمال الحريم يتصدر مؤشرات البحث عبر تويتر

أوضح سليم لـ«الوطن»، أن مسلسل جمال الحريم مهم للغاية وتقيل على المشاهد المصري والعربي ويناقش قصة مثيرة لم يتم التطرق إليها بهذا الشكل من قبل.

وأشار سليم إلى أن شخصية يوسف التى قدمها فى العمل جديدة عليه ولم يقدم عليها من قبل خاصة فكرة السلام النفسي الذى يعيش فيه، ويقرر أن يترك الهندسة ويذهب للغناء الصوفي.

خالد سليم: جمال الحريم تريند بفضل جمهوره

وأضاف قائلا :«المسلسل بقى تريند بسبب متابعتكم ودعمكم لينا، وبنشكركم بجد على كل الدعم، ويا رب ديما نعمل اللي يخليكوا مبسوطين مننا على طول».

مسلسل جمال الحريم يذاع عبر قناة DMC بداية من يوم الأحد إلى الخميس، ويتوقف يومي الجمعة والسبت.

جمال الحريم من بطولة خالد سليم، واللبنانية نور ودينا فؤاد، الفنان القدير صلاح عبدالله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي إم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، كما يذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.