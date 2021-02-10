جابر القرموطي عن أغنيته «الراب»: مفيش شغل.. هركب التريند بصوتي «مش عيب»

كشف الإعلامي جابر القرموطي، تفاصيل عمل جديد بعيدًا عن مجال الإعلام، فمن المقرر طرحه أغنية جديدة مزيج من الراب والموسيقى الشرقي بعنوان «ست فوق الأربعين» على شكل فيديو كليب، يوم الجمعة المقبلة عبر قناته على «يوتيوب»، بحسب حديثه مع «الوطن».

وقال «القرموطي»، إنَّ فكرة العمل مستوحاة من «تريند» تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين السابقين، عن أنَّ سيدات مصر فوق سن الأربعين لا يهتمون بأنفسهم، وينتهي دورهم في المجتمع، وهو ما أحدث حالة من الجدل بين الرجال المؤيدين والسيدات المدافعات عن حقوق المرأة، وتحول الأمر إلى صراع بنشر بعض السيدات صورهنّ في أعمار فوق 40 عامًا، متحدثات عن إنجازاتهنّ.

«القرموطي»: استوحيت فكرة الأغنية من «تريند»

حالة الجدل التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت «القرموطي» إلى تقديم فكرته عن طريق عمل فني يناقش تلك القضية، مع اختيار إحدى المشاركات في الـ«تريند» لمشاركته الغناء، بشرط أن يكون صوتها جيد ومميز.

وقع اختيار «القرموطي» على ميادة نصري، مديرة «HR» في إحدى الشركات الخاصة: «ماحبتش التفت للمشاهير وفضلت أشارك سيدة ممن تعرضنّ لنفس الموقف»، حسبما ذكر الإعلامي الكبير، مضيفًا أنَّ الأغنية من توزيع الدكتور رامي مصطفي، وأنس شريف لجزء الراب، بالاشتراك مع مجموعة أخرى من الشباب القائمين على العمل.

الإعلامي الشهير: بحب الموسيقى من زمان «مش عيب»

أوضح «القرموطي»، أنَّه يحب الموسيقى منذ زمن، حيث إنَّه في برنامجه الأخير على قناة «الحياة» قدم اسكتشات غنائية، مثل: «كورونا، بيت العز يا بيتنا، ولاقت نجاح كبير»، وهو ما شجعه على تلك الخطوة، لافتًا إلى أنه في حالة نجاحها سيكررها في قضايا أخرى،: «مش عيب إن الواحد يستغل طرح القضايا في عمل فني».

وعن الانتقادات، ذكر أنَّها مطلوبة في أي عمل سواء فني أو غير ذلك، وربما ينتقد المتابعين الملابس والمظهر الجديد لـ«القرموطي» حسب توقعه، إلا أنَّه لا يخشى تلك الانتقادات طالما في الصالح العام،: «ما بحبش أعمل عمل فني على استحياء»، مضيفًا أنه اشترى الملابس من محلات خاصة بملابس الراب.

3 أسابيع تحضيرات أغنية «ست فوق الأربعين»

استغرق التحضير للفيديو كليب 3 أسابيع من البروفات بينما تصل مدة الأغنية إلى 3 دقائق، «ماعنديش مشكلة أغني وبستغل طاقتي في حاجة برة الصندوق علشان أقول أنا موجود»، هكذا عبّر «القرموطي» عن اتجاهه إلى غناء الراب، مضيفًا أنَّه لا يملك برنامج الآن يقدم من خلاله الأفكار التي يريد مناقشتها، فلذلك قرر تقديمها كأغنية.

توجه «القرموطي» بالشكر للعاملين معه في الأغنية، وعلى رأسهم مايسترو العمل على حد وصفه رامي مصطفى، وأنس شريف، مضيفًا أنَّه اعتاد على الانتقادات منذ برنامجه الشهير «مانشيت» رغم نجاحه الكبير،: «براعي إن العمل هيشوفه بنتي ومختلف المشاهدين».