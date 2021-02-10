للمرة الثانية على التوالي.. تجديد شهادة TSM لمحطة النزلة بأسيوط

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدراة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى تجديد حصول محطة النزلة لمياه الشرب على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة «TSM» للمرة الثانية على التوالي، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأوضح المهندس بهاء أبو النجا أنه تم تجديد شهادة الـTSM لمحطة النزلة وجدير بالذكر أنه قد حصلت محطات: «النزلة – صدفا – بهيج» على هذه الشهادة من قبل، ويتم التخطيط لحصول 4 محطات كبرى جديدة «القوصية – الوليدية – منقباد – أبو تيج» على الشهادة لأول مرة، لافتا جدية الشركة في اتخاذ الإجراءات القياسية للمحطات، وذلك سوف يعود بالنفع على الخدمة وجودتها.

وأوضحت المهندسة شيماء جمال أن تجديد شهادة محطة النزلة للمرة الثانية على التوالي وأن المحطة تعمل بطاقة إنتاجيه 1200 ل/ ث ما يقرب من 700 ألف مواطن من سكان مدينة أسيوط، مضيفة أن تلك الشهادة تمنح طبقا للإجادة في 5 ملفات وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين وقطاع المعامل.