«المالية»: الودائع زادت في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه

قالت وزارة المالية، إن الودائع زادت في البنوك بالجنيه المصري - باستثناء ودائع البنك المركزي - لتصل لـ4892.8 مليار جنيه في أغسطس 2020، بنسبة نمو 21.7%، مقارنة بنسبة نمو 19.8% في يوليو الماضي، وتتبع 83.5% منها القطاع غير الحكومي، بينما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل 46.3% نهاية أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري «ديسمبر 2020» والصادر اليوم الأربعاء، أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية مستقر محققا نسبة نمو 19.2% في أغسطس 2020 (4682.9 مليار جنيه) ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لأشباه النقود ليسجل 19.4% في أغسطس 2020.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بمستويات تاريخية تفوق المعايير الدولية خلال السنوات السابقة في التمكن من امتصاص الصدمة غير المواتية لجائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي نجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدةً أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع الأزمة وحقق معدل نمو إيجابي في حين سجلت دول أخرى معدلات نمو سالبة، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستهلاك الخاص والعام أصبح أهم القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019-2020 ليساهما بنسبة 6.5% خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير الذي حصلت عليه «الوطن» أن بيانات معدلات التضخم السنوي بلغت 5.4% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ5.7% خلال الشهر السابق، وسجل متوسط معدل التضخم السنوي تراجعا ليصل لـ4.5% خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2020، متأثرا بتراجع معدلات تضخم الطعام والشراب خلال نفس الفترة من العام السابق.