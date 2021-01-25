«المالية» تواصل صرف رواتب يناير لموظفي 21 وزارة وهيئة حكومية

تستكمل اليوم وزارة المالية صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك لموظفي 21 وزارة وهيئة حكومية تضم وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي».

ويأتي ذلك بعد قرار المالية ببدء تسليم رواتب 35 وزارة وهيئة صباح أمس الأحد، وذلك بهدف تنفيذ عملية الصرف الموزعة على ثلاث أيام، وشمل الصرف أمس وزارات «النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة».

كانت وزارة المالية أعلنت الاسبوع الماضي عن بدء صرف رواتب نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من اليوم الأحد، وعلى مدى 3 أيام هي 24 و25 و26 يناير الجاري، بما فيها رواتب 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.

وقامت وزارة المالية بتقسيم صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات.