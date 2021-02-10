بعد تكريمها في مهرجان «أفلمها».. يسرا توجه رسالة لـ سماح أنور

كرمت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور، الفنانة الكبيرة يسرا، حيث تم منحها درع تكريم الدورة الأولى وإهدائها هذه الدورة التي حملت عنوان «سينما المرأة».

وأعربت النجمة يسرا عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، وقالت في رسالة وجهتها للمهرجان والفنانة سماح أنور: «أشكرك على اختيار الدورة الأولى باسمي، وسعيدة بمجهودك الكبير وأتمنى لك التوفيق الدائم، وعن نفسي أنا أعتز بك كثيراً وأشكرك مرة أخرى على الجائزة»

وكانت الفنانة سماح أنور، كرمت مؤخرا الفنان الكبير محمود حميدة، وسلمته درع التكريم بمكتبه، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائي رائد في هذا المجال بمصر.

وأضاف أنه لا يعتبر عطائه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه ولكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلمها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.

وأشار الي أنه لا يعتبر عطائه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه ولكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلمها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.

وتصور في الوقت يسرا مشاهدها في مسلسل «حرب أهلية»، مع جومانا مراد وجميلة عوض، وسنتيا خليفة وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.