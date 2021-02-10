دبلوماسي سابق: مصر تتحرك بديناميكية في المنطقة العربية

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء وزير الخارجية العراقية اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، يرجع إلى اهتمام مصر البالغ بالعراق ودورها التاريخي الكبير في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل أطماع إيران في دولة العراق، بجانب مؤثرات داخلية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مشيرا إلى أن هناك اهتمام أمريكي واضح، لحل مشكلات مختلفة في العالم، وعلى رأسها الملف الإيراني، الذي يوجد به عوائق عديدة، والعراق أيضا على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة.

مصر تبذل مجهود واضح للتأكيد على سيادة الدولة العراقية

وأضاف «بدر» خلال تصريحات لبرنامج «الآن»، المذاع على فضائية «extra news»، أن مصر تبذل كل الجهود لحل أزمات العراق الداخلية والتأكيد على استقرار العراق في وجه مطامع دولية، لافتا إلى مصر دورها تقليدي يسعى إلى توجيه الطاقات العربية لحل الأزمة الموجودة في الدول العربية، مشددا على أن مصر لديها استراتيجية واضحة، للانفتاح على كل دول العالم، خاصة الدول العربية.

مصر تتحرك بديناميكية في المنطقة العربية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر تتحرك بديناميكية في المنطقة العربية، حيث حرصت على مصالحة الفصائل الفلسطينية، بجانب مساعدتها في التأكيد على سيادة الدولة العراقية، التي تواجه مطامع عالمية، وضغط خارجي إيراني، وضغط داخلي في ظل وجود أطراف تابعة لدولة أخرى».

الولايات المتحدة تتحرك بسرعة في عهد بايدن

وواصل «بدر»: «الولايات المتحدة بدأت التحرك بسرعة مع تولي الرئيس جو بايدن، ولديها تحرك واضح في الملف الإيراني والصيني والروسي، وتعمل على دعم النظام الدولي في ظل وجود قضايا تفرض نفسها، ومنها القضايا الموجودة في منطقة الشرق الأوسط».