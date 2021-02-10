وزيرة الصحة: الصين تُهدي مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والحالات التي تعافت، والوفيات حتى الآن.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى فيروس كورونا، أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215.650، خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، في تخصصات: «القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام».

وأوضحت وزيرة الصحة، أن نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي كبديل عن الإجراء الجراحي، ما يمثل حوالي 33% من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في يوليو 2018.

في سياق آخر، لفتت الوزيرة إلى أنه تم فحص 5 ملايين سيدة حتى الآن خلال فترة جائحة كورورنا، ضمن البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، مشيرة إلى أنه تم استكمال العمل بالمبادرة، رغم استمرار الجائحة والتحديات المصاحبة لها، لخطورة تبعيات التوقف من تأخر اكتشاف المرض، وتدهور الحالة المرضية للمرضى، الذي يؤثر على معدلات الشفاء.