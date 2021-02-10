«بيج رامي» بعد تكريمه بكفر الشيخ: «شرف لي تمثيل مصر ودعم الموهوبين»

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، وذلك خلال استقباله بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، مؤكداً أن ابن محافظة كفر الشيخ الفائز بلقب «مستر أولمبيا»، يعد نموذجاً طموحاً ومحترماً ومحترفاً، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، داعياً الشباب بالاجتهاد والطموح لتحقيق أحلامهم.

رامي: «نفسي أعمل حاجة لمصر»

ومنح المحافظ درع المحافظة إلى «بيج رامي»، قائلاً:« باسم أبناء كفر الشيخ، نقدم هدية بسيطة للكابتن رامي، الذي رفع اسم مصر عالياً، متمنياً له الكثير من التوفيق في البطولات المقبلة».

من جانبه، أعرب «رامي» على سعادته بتكريم محافظته له، مثمناً دور محافظ الأقليم في استضافته، مشيراً إلى أنه على اتم استعداد لدعم الموهوبين، وأنه يطمح في جعل دعم الرياضي ذاتياً، وليس من خلال الدولة فقط، مشيراً إلى أنه كان يسعى لتحقيق نجاح شخصي، لكنه يطمح في تحقيق نجاح عام لبلده، وقال: «ورايا ملايين المحبين والداعمين، ونفسي أعمل حاجة لمصر، شايل حلم مصر على كتافي، وبأعمل على نفسي، وبأتدرب جيداً».

أنا مصري ولن ألعب لدولة أخرى

وأضاف أن «مصر فيها خامات ونماذج حلوة كتير غير رامي، علشان كدا عاوزين ندور على الخامات دي وندعمها، أنا لعبت برا مصر، لكن بأشارك باسم مصر دولتي ووطني الحقيقي، وحتى إن عرضت بعض الدول عليا أني ألعب باسمها، لكن بلدي أولى، وأنا أحمل الجنسية المصرية مش أي جنسية تانية».

وتابع «بيج رامي» قائلاً: «كل شخص يتمنى أنه يكون مصري، مصر بلد عظيم وله وزن حقيقي، ومش هيحس بده غير اللي سافر برا مصر، وباتمنى طبعاً يبقى فيه ناس كتير زي رامي وأكتر»، مقدماً الشكر إلى محافظ كفر الشيخ ونائبه على دعمه وتكريمه عند عودته إلى مسقط رأسه.