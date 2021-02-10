خالد عكاشة: محمد مرسي كان أحد مسامير صناعة الفوضى في ليبيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المجهودات الخارجية المصرية سعت إلى استعادة ليبيا بعدما تم تدمير بنيتها التحتية من قبل التحالف الدولي «الناتو»، والذي خرج تاركا الشعب الليبي في مواجهة مصيره السيئ.

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر وعت ما كانت تسعى إليه الدول الأجنبية من تحويل ليبيا إلى دولة مدمرة تماما، حيث تم استخدام الدولة لتكون معسكرات لتدريب وتجميع وتأهيل العناصر الإرهابية من كل الدول العربية والأفريقية استغلالا لحالة الفراغ والسيولة الأمنية، ومن ثم نقلهم من السواحل الليبية إلى سوريا والعراق لصناعة الفوضى هناك.

وأوضح أن ما كان يدعو إليه الرئيس الإخواني محمد مرسي بالذهاب والجهاد في سوريا جاء من أجل المساهمة في تحويل ليبيا لتكون معقلا للإرهابيين وفيها يتم تدريبهم، وبعد تلقي التدريب كان يتم نقلهم عبر القوارب إلى تركيا ومنها إلى سوريا: «كان أول مسمار في صناعة الفوضى بداخل ليبيا، وإغراق ليبيا بكم هائل من الأسلحة والإرهابيين، وعناصر الإخوان دعت عناصرها بالمحافظات المختلفة للالتحاق بالجماعات الإرهابية مثل داعش أثناء فترة حكمهم».

وأكد أن القوات المسلحة المصرية واجهت عناصر مدربة على أعلى مستوى من الجماعات الإرهابية مسلحين بأحدث الأسلحة على الحدود الغربية، كما أن العسكرية المصرية عسكرية شريفة وقوية ونجحت في نشر الأمن والأمان في كافة ربوع مصر: «كان الهدف استدراج مصر للدخول في مستنقع الإرهاب بليبيا، والقيادة السياسية تعاملت بحكمة مع الأمر، ومصر تعاملت بقيمتها وقدرها داخليا وخارجيا».

وأشار إلى أن الخط الأحمر الذي وضعته مصر في ليبيا سيؤرخ له التاريخ مستقبلا، وكان خطًا لتثبيت خط إيقاف النار من كافة القوات المتحاربة، وانصاع الجميع إلى هذا البعد الأمني والعسكري والذي بدأ من سرت إلى الجفرة، وبعد إطلاق الخط الأحمر مباشرة قامت مصر باستدعاء كافة الأطراف الليبية لإحباط نشاطات الفوضى التي سعت لإفراغ المشهد الليبي من مضمونه.