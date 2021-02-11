ماذا ينتظر أولياء الأمور والطلاب من وزير التعليم الأحد المقبل؟

يتبقى 3 أيام فقط على الموعد الذي ينتظره الجميع، سواء طلاب بمختلف المراحل الدراسية أو أولياء الأمور، بشأن الإعلان بشكل رسمي عن التفاصيل كافة، خلال الفترة المقبلة أمام الطلاب، سواء في الامتحانات أو الدراسة.

الأحد المقبل يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع التفاصيل الخاصة بموعد وشكل وآليات امتحان الفصل الدراسي الأول، التي أجلت من شهر يناير الماضي بسبب كورونا، إلى جانب التفاصيل الكاملة حول شكل الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.

«الوطن» تستعرض أبرز النقاط التي ينتظر أولياء الأمور والطلاب تحديدها من خلال وزير التعليم.

موعد امتحانات نصف العام

تأجلت امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي كان من المقرر عقدها خلال الشهر الماضي، إلى ما بعد نهاية إجازة نصف العام في 20 فبراير، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفي ظل انتشار العديد من الشائعات حول تأجيلها لشهر مايو، ما يعني عقدها بعد شهر رمضان الكريم، ينتظر الجميع تحديد الموعد الرسمي لها.

شكل الامتحانات

سادت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة حول شكل الامتحانات والتقييم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهل من الممكن أن تلجأ الوزارة إلى الأبحاث كوسيلة تقييم، أو أن يمتحن بعض الطلاب في مراحلة دراسية معينة من داخل المنزل، تساؤلات عديدة ينتظر كلا من الطلاب وأولياء الأمور الإجابة عنها.

حضور الطلاب إلى المدارس في التيرم الثاني

هل سيعود الطلاب للدراسة داخل الفصول الدراسية بالمدارس مرة أخرى، هل يستكمل العام الدراسي من نظام التعليم عن بعد «أون لاين»، أسئلة عديدة يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان عنها.

العديد من أولياء الأمور طالبوا وزارة التربية والتعليم بالبحث عن حلول أو إجراءات احترازية ووقائية تضمن الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب، في أثناء تواجدهم داخل المدارس سواء في امتحانات نصف العام أو الدراسة في التيرم الثاني.