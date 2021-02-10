«النواب»: وزير الإعلام اشترى سيارات خاصة به بـ8.5 مليون جنيه في 6 أشهر

رصدت لجنتا الإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من المخالفات المالية لوزير الإعلام، كان أبرزها إهدار 12 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، من ضمنها 8.5 مليون جنيه لشراء سيارات خاصة به، منتقدة في الوقت ذاته، جمعه بين منصبي وزير الإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور.

وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام، أن وزير الإعلام حمل الدولة 12 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، من ضمنها 8.5 مليون ونصف أوصول، وهو ما رصدته لجنة الخطة والموانة، بأن مبلغ الـ8.5 مليون جنيه، تم استخدامه في شراء سيارات من ضمنهم 4 سيارات بمبلغ 5 مليون جنيه لركاب الوزير، و5 سيارات لقيادات الوزير، بمبلغ مليون و625 ألف جنيه، بالإضافة لـ3 ميكروباص للعاملين بمبلغ 2.4 مليون جنيه.

مخالفة الدستور

وانتقدت اللجنة أيضا جمع وزير الإعلام بين منصبه الوزاري وبين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، بشكل يخالف الدستور في مادته 166، وكذلك قانون شركات المساهمة في مادته الـ79 والتي تنص على: «يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة»، وهو ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون، في عدم الجمع بين المنصبين.

ورصدت اللجنة الصدام بين وزير الإعلام والصحفيين والإعلاميين، بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية للهجوم على إعلام الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه في نفس الوقت، فشل في وضع خطة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وانتقدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الإعلام وكلا من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرة إلي أن الوزير لم ينتجح في علاج مشاكل ماسبير والعاملين به وعلاج مشاكلهم الخاصة بالأجور، موضحة أن الوزير لم يجد حلا لمواجهة قنوات لإعلام المعادية لمصر مثل «الشرق ومكملين»، التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري.

وأشارت اللجنة، إلى أن الوزير فشل أيضا في إبراز إنجازات الدولة في كل المجالات خلال الفترة الماضية، كما أن أداء الوزير كان به بطء الرد بالوقت المناسب على المعلومات المغلوطة والإشاعات التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.