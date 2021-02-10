ارتفاع مصابي ووفيات كورونا بالفيوم ومتطوعو التكفين: «خذوا حذركم»

بدأت أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس المستجد، في الارتفاع مرة أخرى بمحافظة الفيوم، بعد تراجعها نسبياً خلال الفترة الماضية، حيث أكدّ أعضاء مبادرة شباب «رواد الخير» أنّ استغاثات المواطنين لتكفين حالات الكورونا في المنازل والمستشفيات ازدادت بشكل كبير منذ يومين، لدرجة أنّهم أصبحوا لا ينامون إلا الفجر، بسبب تغسيل وتكفين الموتى.

وقال تامر هيكل، مؤسس مبادرة «رواد الخير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الاستغاثات ازدادت كثيراً خلال اليومين الماضيين، داعياً أهالي محافظة الفيوم إلى أخذ الحذر، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، وضرورة ارتداء الكمامات الواقية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار «هيكل» إلى أنّ إحدى المتطوعات في الفريق تم الاستغاثة بها لتكريم متوفاة بكورونا، وحينما ذهبت إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى العزل، وجدت أكثر من 30 حالة وفاة لسيدات ورجال، معرباً عن توقعه أن تكون هذه الفترة هي بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا، خاصةً أنّ أعداد الإصابات والوفيات كانت قد انخفضت خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً.

وشدد مؤسس مبادرة «رواد الخير» على أنّ أعضاء الفريق يحملون عبئاً كبيراً، بسبب ارتفاع أعداد حالات الوفاة، ولا يمكنهم الراحة بسبب كثرة الاستغاثات، لتكفين وتكريم موتى كورونا خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنه يجب على الجميع توخي الحذر.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة رنا الروبي، مؤسسة حملة «وجبات صحية لمرضى كورونا»، عن زيادة أعداد الأسر المصابة بالفيروس، خصوصاً التي تخضع للعزل المنزلي، مشيرةً إلى أن الحملة تحتاج إلى تبرعات بالمواد الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأرز والمكرونة والزيت والخضر والفاكهة وعلب تغليف الوجبات، لتتمكن من مواصلة مجهودها في توزيع الوجبات الصحية على مرضى العزل، سواء المستشفيات أو المنازل، خاصةً مصابي العزل المنزلي، نظراً لأنهم يكونون في حالة صحية سيئة، ويحتاجون لمن يساعدهم، ومن المفترض ألا يبذلوا أي مجهود، حتى تتمكن مناعتهم من مقاومة الفيروس.