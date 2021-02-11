ابدئي بالجينز.. 6 خطوات لتخفيض استهلاك الكهرباء عند استخدام المكواه

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجدده 6 خطوات يجب أن تتبعها ربات البيوت عند استخداك جهاز المكواة في كي الملابس، لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي تخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الكهرباء.

وتتراوح قدرة جهاز المكواة رغم صغر حجمها من 1000 إلى 1500 وات، وهذه تعادل تقريبا قدرة عدد 50 – 75 وحدة إضاءة فلورسنت عادية «20 وات»، أو نصف قدرة مكيف فريون جداري.

نصائح الاستخدام الأمثل للمكواه

1- تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو اثنين أسبوعيا؛ لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميا.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية، ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى، التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

4- استخدام الجهاز عند الحاجة الفعلية.

5- فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.

6- تفادي استخدام المكواة خلال فترة ذروة الأحمال الكهربائية.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء

وتستعرض «الوطن» 5 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء؛ لأن استهلاك بعض الأجهزة الكهربائية يزداد خاصة في أيام الطقس الباردة، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.

- وعي أفراد الأسرة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتحويل الممارسات التي تساهم في ترشيد الاستهلاك إلى عادات وثقافة عامة، تتبع في أي مكان يتواجد فيه الفرد.

- اختيار الأجهزة الكهربائية الموثوقة، التي تعمل بكفاءة أعلى مع استهلاك أقل للكهرباء.

- اختيار القطع الكهربائية المناسبة لحاجة الأسرة وتشغيل الجهاز بحسب حاجة الأسرة.

- البحث والسؤال عن مواصفات الجهاز الكهربائي قبل شرائه، واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة الكهربائية.

- معرفة الطريقة والآلية الصحيحة لتشغيل أي جهاز كهربائي.