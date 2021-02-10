مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص وانهيار منزلين في حريق بسوهاج

لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص بحروق متفرقة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل مكون من 3 طوابق ببندر المنشاة بسوهاج، كما نتج عن الحادث انهيار للمنزل بسبب الانفجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى، والجثة إلى مستشفي سوهاج الجامعي، كما أدى الانفجار إلى انهيار جزء من المنزل المجاور.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد ورود بلاغ بحدوث حريق بمنزل المواطن محمد محمد السيد، عامل مكون من 3 طوابق بجوار التأمينات الاجتماعية ببندر المنشاة، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الواقعة.

تبين من الفحص اندلاع حريق بمنزل مكون من 3 طوابق وتسبب الحريق في انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما نتج عنه حدوث انهيار في سقف الطابق الاول وانهيار في سقف الطابق الثاني، نتج عن الواقعة مصرع الطفل، شريف أشرف أحمد 6 سنوات، وأصيب كل من يسري محمد محمد، 6 سنوات، محمد يسري محمد، 3 سنوات، يوسف يسري محمد، 6 سنوات، علا محمد محمد السيد، 19 سنة، حنين يسري محمد، 7 سنوات مصابين بحروق من الدرجتين الثانية، والثالثة، كما أدي انفجار الاسطوانة الي انهيار جزئي بمنزل مجاور ملك يونس سعد، مكون من 3 طوابق مسقوف بالعروق والجريد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاة المركزي، وتم تحويلهم إلى قسم الحروق بمستشفى أخميم المركزي، تمت السيطرة علي الحريق، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم نقل الجثة إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وانتقلت قيادات الوحدة المحلية الي مكان الواقعة لتقييم الأضرار في المنزل، النجمة عن الحريق.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.