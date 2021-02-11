نقابة المهندسين تعلن عن فرص عمل لأعضاء الشعبة الكهربية بـ3 شروط

أعلنت نقابة المهندسين عن توفير فرص عمل لمهندسي الشعبة الكهربائية في إحدى الشركات الكبرى، بـ3 شروط تضمنت الآتي:

1- خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال صيانة الأجهزة الطبية.

2- الانتهاء من موقف التجنيد.

3 - إجادة اللغة الإنجليزية.

السيرة الذاتية

وقالت النقابة في إعلانها، إن مَنْ تتوافر لديه الشروط «يرجى إرسال السيرة الذاتية الحديثة وصور شهادات الخبرة وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة بدءًا من أمس الأربعاء، ولمدة 10 أيام على الإيميل: Recruitment@eea.org.eg، وكتابة Code (070) في الموضوع.

وأعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد حشيش، عن مجموعة من الدورات التعليمية والمهارات الشخصية التي تعتزم تقديمها «أونلاين» لجميع المهندسين وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة.

ونشرت اللجنة عبر صفحة نقابة المهندسين الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رابطا يتم من خلاله متابعة الحدث، من خلال اللينك الآتي:

https://web.facebook.com/events/466346834679143/?__cft__[0]=AZVU450bPgxHWRqVvr5_B379HQvb2g4PTToDYsFbs8kyb1OVe-vp3_oKHYr2xPJtfXVHTxEqyWLD11sVUTUD0iPFmDBTDCAa5Kz8NNhn_TdyMGqjRuZ97Prt3B7K2NFzjhEF7-oHLJnReCrHGo1NYy3irWgRDnBTfsYe25c8IuxXsQ&__tn__=H-R

مذكرة تفاهم

وكانت النقابة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «BIM Engineering Solutions – BIMES»، الشريك الحصري لشركة «GRAPHISOFT SE» في مصر، بهدف تقديم الدعم والتدريب وورش العمل لأعضائها، في كل ما يتعلق بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM، ويتم ذلك بمقرات التدريب الخاصة بالنقابة في مقرها الرئيسي وكل النقابات الفرعية أو «أون لاين»، مقابل تكاليف رمزية.

ووقع عن نقابة المهندسين المصرية المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، وعن الشركة المهندس صبري إسماعيل، بحضور المهندس أحمد حشيش، رئيس لجنة الشباب، والمهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب.

وأعلن عدد من الشعب الهندسية بنقابة المهندسين، وضع خطة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، لتدريب المهندسين وتوظيفهم، خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها الشعب الهندسية الـ7 خلال الأيام القليلة الماضية.