لتأهيلهم لسوق العمل.. «المهندسين» تنظم دورات تعليمية ومهارية للخريجين

أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد حشيش، عن مجموعة من الدورات التعليمية والمهارات الشخصية التي تعتزم تقديمها «أونلاين» لجميع المهندسين وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة.

ونشرت اللجنة عبر صفحة نقابة المهندسين الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رابطا يتم من خلاله متابعة الحدث من خلال اللينك الآتي:

https://web.facebook.com/events/466346834679143/?__cft__[0]=AZVU450bPgxHWRqVvr5_B379HQvb2g4PTToDYsFbs8kyb1OVe-vp3_oKHYr2xPJtfXVHTxEqyWLD11sVUTUD0iPFmDBTDCAa5Kz8NNhn_TdyMGqjRuZ97Prt3B7K2NFzjhEF7-oHLJnReCrHGo1NYy3irWgRDnBTfsYe25c8IuxXsQ&__tn__=H-R

وكانت النقابة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «BIM Engineering Solutions – BIMES»، الشريك الحصري لشركة «GRAPHISOFT SE» في مصر، بهدف تقديم الدعم والتدريب وورش العمل لأعضائها، في كل ما يتعلق بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM، ويتم ذلك بمقرات التدريب الخاصة بالنقابة في مقرها الرئيسي وكل النقابات الفرعية أو «أون لاين»، مقابل تكاليف رمزية.

مذكرة تفاهم

ووقع عن نقابة المهندسين المصرية المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، وعن الشركة المهندس صبري إسماعيل، بحضور المهندس أحمد حشيش رئيس لجنة الشباب، والمهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب.

وأعلن عدد من الشعب الهندسية بنقابة المهندسين، وضع خطة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، لتدريب المهندسين وتوظيفهم، وذلك خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها الشعب الهندسية السبعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة الكهربائية، إنه تم التوافق علي تشكيل لجنة للتدريب تنبثق من الشعبة للعمل علي تنظيم العمليات والبرامج التدريبة المطلوب توفيرها للارتقاء بمستوى المهندسين الكهربائيين.

الأكاديمية البحرية ووزارة الشباب

وفي شعبة الهندسة الميكانيكية قالت المهندسة نوره خميس بكرى، أمين مساعد مجلس الشعبة، إنه جارى التواصل مع عدد من الجهات المميزة في مجالات التدريب والتوظيف مثل الأكاديمية البحرية، ووزارة الشباب والرياضة، وبعض الجهات الأخرى لتفعيل بروتوكول تعاون شامل معهم ويشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والمشاركة في المعارض والمنتديات وملتقيات التوظيف التي تنظمها هذه الجهات لخدمة كل شرائح مهندسي ميكانيكا.