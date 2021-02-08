نقابة المهندسين: تحويل المنشأة السكنية إلى صناعية جريمة

علق المهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، على حريق عقار فيصل، وعقار الإسكندرية المائل، قائلا إن مخالفة النشاط تعني وجود مبنى سكني يفترض أن يكون نشاطه مخصص للسكن يتم تحويله إلى منشأة صناعية، وهذه المخالفة ليست عادية ولكنها جريمة في حق المواطن.

وأضاف «عزب»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه عند الإبلاغ عن المنشآت المخالفة يتم غلقها فورا، والمختص بأعمال ترخيص المنشآت الصناعية طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 هيئة التنمية الصناعية.

ولفت إلى أنها عندما ترخص، لا يكون عن طريق الورق فقط بل يوجد ملف فني للمنشأة الصناعية ويجهزه مهندس معتمد من نقابة المهندسين للقيام بتسجيل كل البيانات في الملف الفني بما فيها خطة مكافحة الحريق، ويتبع ذلك تسليم الملف لهيئة التنمية الصناعية، وعلى هذا الأساس يتم استخراج رخصة المنشأة الصناعية.

وأكد أن المخازن لا تتواجد في الأماكن السكنية، وطبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في صفحة 361 القسم السابع عشر أعمال التخزين والتداول المخزني، يحدد أنواع المخزونات، وأشارت بالنص يتم فصل المواد القابلة للاشتعال عن السوائل المُلتهبة، مشدد أن المخازن لها إجراءات وأماكن منفصلة.

أوضح أنه له مجموعة من النصائح لتفادي مثل هذه الحوادث، تتمثل في أي ساكن موجود في عقار سكني إذا وجد أي نشاط صناعي يمتد منه أي خطر لابد من الإبلاغ عن ذلك، لحماية نفسه وجيرانه، مطالبا من جميع القائمين على البناء السكني الالتزام على عرض السلم، ويتناسب مع القاطنين، ووجود سلم احتياطي بخلاف السلم الرئيسي.