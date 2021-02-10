بايدن: مواجهة الصين تتطلب تعاونا داخليا بين الفرقاء السياسيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مواجهة الصين تتطلب تعاونا داخليا بين الفرقاء السياسيين، وذلك وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وتابع بايدن، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته لوزارة الدفاع الأمريكية: «سننفذ السياسات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وأهدافها، حماية مصالحنا أولوية لا يمكن أن نتردد بشأنها، وألتزم باسم الإدارة الأمريكية أن نعامل الجميع باحترام».