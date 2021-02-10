سفير روسيا في القاهرة: مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك

كشف جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، مدى قوة العلاقات الروسية المصرية ومجالات التعاون المتنوعة التي تزيد من تقارب المصالح المتبادلة بين موسكو والقاهرة ليس فقط في سياق الحوار السياسي العميق بين الدولتين، بل أيضا في مجالات عديدة متجددة بما فيها التعاون حول مكافحة جائحة كورونا والصحة العامة والتلقيح.

مصر حجزت كمية من اللقاح الروسي تكفي 12.5 مليون شخص

وذكر بوريسينكو، خلال لقاء له على شاشة «روسيا اليوم»، في برنامج «أبعاد روسية»، أن هناك شركات مصرية في مجال الأدوية وقعت على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات المباشرة والتي حجزت 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك 7» المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهذه الكمية تكفي لـ12.5 مليون شخص، وفي حال تسجيل اللقاح الروسي في مصر ستبدأ حكومة موسكو في توريده لها.

نأمل في ترخيص اللقاح الروسي في مصر قريبا

وأوضح السفير الروسي بالقاهرة، أن الحكومة الروسية تأمل في ترخيص اللقاح الروسي في مصر قريبًا، حيث إن اللقاح أثبت فعاليته العالية بنسبة تخطت الـ90% ما يجعله من أفضل اللقاحات في العالم، جانب إنه يمكن حفظه ونقله في درجة حرارة +2 إلى +8 درجات، وهذه الدرجة موجودة في الثلاجات العادية.