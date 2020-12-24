سفير روسيا يشيد بتمكين المرأة في عهد السيسي في لقائه بحزب مصر أكتوبر

أصدر حزب مصر أكتوبر، بيانا، اليوم حول أبرز ما جاء في لقاء قيادات الحزب، بالسفير الروسي بالقاهرة، حيث التقى جورجيو بوريسنك، السفير الروسي، الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وأسماء الحناوي نائب رئيس الحزب للمرأة، حيث أشاد خلال لقائه بتمكين المرأة ووضعها ومكانتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واعرب السفير الروسي عن سعادته بلقاء امرأه مصرية، في منصب رئيس حزب، وكذلك نائب لها امرأة، مشيدا بدور الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي الذي سعى لتمكين المرأة المصرية بمناصب وزيرة ومحافظ ونواب في المجالس النيابية.

وأكد جورجيو بوريسنك، أن ماتشهده مصر من تطوير هو مرحلة هامة في تاريخها المعاصر، مشددا على ضرورة التعاون والزيارات المتبادلة بين حزب مصر أكتوبر والأحزاب السياسية الروسية.

وتحدث السفير الروسي جورجيو بوريسنكو، حول عمق العلاقات الروسية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأنها علاقات ممتدة منذ زمن طويل متمثلة في بناء السد العالى والتعاون العسكرى القديم والحديث وأهمية العلاقات المصرية الروسية حيث تحظى مصر بأهمية كبرى في إفريقيا كمركز استراتيجي هام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، كما ناقش الأحداث الأخيرة، وأهمية الدور المصري في حل القضية الفلسطينية.

وأكدت جيهان مديح، أن مصر تشهد حالة جديدة غير معهودة من قبل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فتح آفاق جديدة للاستثمار والمشروعات القومية والطرق والكباري التي ربطت مصر بكل المحافظات والأقاليم والتطور في صعيد مصر والقرى والنجوع.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي أهميه كبرى للمرأة في شتى المجالات وهاهي امرأة تقود حزباً مصريا في عهد الرئيس السيسي يضم عدداً كبيراً من الشباب والشابات.