سفير روسيا بالقاهرة: واشنطن تسعى للهيمنة العالمية.. ومصر صديقتنا

كشف غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، الفارق بين السياسة الروسية المصرية وبين السياسة الروسية الأمريكية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتعامل بشكل عدائي على الساحة الدولية تجاة روسيا وتجرى سياسة عدائية ضد بلاده، عكس الدولة المصرية، فنشعر عند وجودنا في مصر أننا بين أصدقائنا.

اضطررنا لمتابعة تطور العلاقات لأمريكا مع الشرق الأوسط

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره في برنامج «أبعاد روسية»، الذي يُعرض على شاشة «روسيا اليوم»، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى للهيمنة العالمية، ولذلك من الطبيعي أن تهتم الدبلوماسية الروسية بكيفية بناء السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المناطق المختلفة وعليه اضطررنا لمتابعة تطور العلاقات لأمريكا مع الشرق الأوسط.

الدبلوماسيون الروس يشعرون بأجواء الخلاف والتناقض في أمريكا

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، أنه كان لدية انطباع عام عن منطقة الشرق بشكل عام وعن مصر بشكل خاص، «بعد مجيئي لمصر حصلت على الصورة الواضحة بدرجة أولى رأينا الخلاف الكبير، عندما عملنا في الاتجاه الأمريكي، رأينا الدبلوماسيين الروس يشعرون بأجواء الخلاف والتناقض وهذا ليس خيارنا».

الولايات المتحدة تتعامل بشكل عدائي على الساحة الدولية

وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بشكل عدائي على الساحة الدولية تجاه روسيا وتجري سياسة عدائية ضد بلادنا، الأمر مختلف تماما في مصر، ففورا هنا تشعر بنفسك بين أصدقائك، وتشعر بالعلاقات الطيبة تجاه موسكو وتجاه السفارة الروسية، وهذه العلاقات الطيبة تنتقل في مصر من جيل إلى آخر».