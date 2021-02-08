جدل حول عودة الحياة لما قبل كورونا.. روسيا في الصيف و«بايدن» يستبعد

رغم التوصل لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، على مدار 5 أشهر الماضية، منذ الإعلان الروسي الأول في أغسطس الماضي، واستمرار العلماء في تطوير لقاحات جديدة، إلا أن الجدل ما زال دائرًا حول عودة الحياة لطبيعتها.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن الحياة ستعود لطبيعتها عالميًا بحلول الصيف المقبل، فيما استبعدت أمريكا ذلك، وأوضح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أنه من المقرر وصول حصة سكان الكوكب الذين يتمتعون بالحصانة ضد فيروس كورونا إلى 60٪ هذا الصيف، ما يسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية في أغسطس المقبل.

وأضاف «بيسكوف»، أنه وفقًا لحسابات علماء المناعة، يجب أن يطور حوالي 60٪ من سكان الكوكب المناعة، سواء بالوسائل الطبيعية أو الاصطناعية، وتتحقق مناعة القطيع عندما يصبح جزء كبير من المجتمع محصناً ضد مرض ما من خلال اللقاحات أو من خلال الانتشار الواسع له.

فيما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة ، الوصول إلى مناعة القطيع «أي تطعيم 75 % على الأقل من السكان» للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الصيف المقبل.

وأوضح «بايدن» أن «فكرة إمكانية حدوث هذا أو تحقيق مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف، صعبة للغاية».

وتعني مناعة القطيع ضعف انتشار الفيروس بعد أن يصبح عدد كاف من الناس مقاومين للمرض، بما في ذلك الأشخاص غير المحصنين بشكل فردي.

وسجلت أمريكا نحو 27 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 463 ألفًا، وفقًا لجامعة «جونز هوبكنز»، فيما بلغت إصابات كورونا عالميًا أكثر من 106 ملايين حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات،أكثر من 2 مليون وفاة، وذلك منذ بدء ظهور الفيروس أولى الإصابات بالفيروس فى ديسمبر 2019.