دور «المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي» في كتاب جديد لأماني ألبرت

أصدرت الدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، كتابًا بعنوان «المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي» عن دار نشر عالم الكتب، ويقوم بتقديم الكتاب الدكتور محمود علم الدين الاستاذ بقسم الصحافة كلية الاعلام جامعة القاهرة، والمشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي للجامعة.

دور المتحدث الإعلامي

ويناقش الكتاب دور المستشار الإعلامي أو المتحدث الرسمي للمؤسسة، في إدارة صورتها والترويج لسمعتها، وفي فتح قنوات اتصال بينها وبين الإعلام، وبناء الثقة والمصداقية بها، وإدارة الأزمات التي تواجهها.

وكذلك بناء قاموس المصطلحات المناسبة، ليصف بكلمات دقيقة وألفاظ محددة المواقف والأحداث.

كما يبرز دوره في أوقات الأزمات لتحديد ماذا تفعل المؤسسة؟ متي تصمت، ومتي تتكلم؟ كيف تتواصل مع جمهورها؟ هل تنفتح للرد على تدفق المعلومات المتتالي؟ وهل الانفتاح الشديد يضر بالمؤسسة؟ ومتى تستخدم عبارة «لا تعليق» ملتزمة باستراتيجية الصمت؟.

الثورة الرقمية

ويؤكد الدكتور محمود علم الدين أنه على الرغم من كل التطورات الراهنة فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التى أفرزتها الثورة الرقمية بكل جوانبها وتطبيقاتها من ذكاء اصطناعى وحوسبة سحابية وانترنت للاشياء وعملات افتراضية وأجهزة قابلة للارتداء، وغيرها من وسائط رقمية برزت مع الثورة الصناعية الرابعة، والتى تسببت فى تراجع دور الوسائل الاعلامية التقليدية فى مواجهة الوسائط الرقمية الجديدة وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي.

هناك وسط تلك المتغيرات السريعة والمتلاحقة بعض الثوابت فى العمل الاعلامى تؤكد أن دور القائم بالاتصال يظل هو الاساس فى أى عملية اتصال فهو المفكر والمخطط والمبدع والمنتج والمنفذ والمتابع والمتفاعل مع جمهوره المستهدف، ومن هنا تبدو قيمة هذا الكتاب.

الممارسة العملية

وتقول ألبرت إن فكرة الكتاب أتت نتيجة خبرة التدريس الممتزجة بالممارسة العملية، حيث يناقش الفصل الأول دور المستشار الإعلامي في رسم السياسة الإعلامية و دليل معايير السياسة التحريرية.

والفصل الثاني دور المتحدث الرسمي ومهارات التحدث والاقناع، والفصل الثالث إدارة العلاقات العامة والإعلام، واتصالات المنظمة الداخلية والخارجية.

ويناقش الرابع مهارات الكتابة والتقديم فيما يتعلق بالبيانات الصحفية والمؤتمرات والعروض التقديمية والفصل الخامس يتحدث عن إدارة لغة الجسد والمظهر العام بينما الفصل السادس إدارة الأزمات باحترافية ثم السابع عن صناعة المشاهير والتسويق للأشخاص ويختتم الفصل الأخير بنماذج ودراسات تطبيقية.

الكتاب هو التاسع لألبرت بعد «مهارات الترجمة الإعلامية» و«الاتصال الشخصي» و«البروتوكول والإتيكيت» و«الإبداع في الإعلان» و«كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول» و«اتجاهات حديثة في دراسات الصورة الذهنية» و«الكتابة للعلاقات العامة» و«الإبداع في التسويق والترويج».

أماني ألبرت هي المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، وأستاذ العلاقات العامة المساعد، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، لها العديد من المؤلفات، وهي كاتب لمقالات الرأي بعدد من الصحف كالأهرام والأخبار و وطني وبعدد من المواقع مثل مبتدأ و روزاليوسف والهلال اليوم وهير نيوز، وهي مدرب دولي معتمد، وقامت بالتدريس في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.