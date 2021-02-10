سفير روسيا بالقاهرة: البلدان تنظران لمعظم القضايا الدولية بنظرة مشتركة

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن الصداقة التقليدية بين مصر وروسيا عمرها أكثر من 60 عاما، كما أنه يرى العمل في مصر مع المصريين رائع ومريح جدا، موضحا أنه بالنسبة لخط السياسة الخارجية، فروسيا ومصر تنظران لعدد كبير من القضايا الدولية بنظرة مشتركة.

نعمل بالتشاور لحل الأزمات الإقليمية بما في ذلك الشرق الأوسط

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره في برنامج «أبعاد روسية»، على شاشة «روسيا اليوم»، أن مصر ورسيا تعتبران من الدول صاحبة الأفكار المشتركة ولدينا معيار مشترك للقضايا والمسائل الدولية وهذا يسمح لنا بالتعاون الوثيق وخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتطوير العمل لحل الأزمات الإقليمية بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

روسيا ومصر لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي

وأوضح السفير الروسي بالقاهرة، أنه لدى روسيا ومصر إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، في عام 2019 زاد التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار حيث كان في السابق 2.1 مليار دولار.

فيروس كورونا أخر التواصل الاقتصادي والتجاري بعض الشيء

وأشار إلى أن التواصل الاقتصادي والتجاري تأخر بعض الشيء بسبب جائحة فيروس كورونا «لكننا واثقون بأنه بعد انتهاء الجائحة سوف نعمل على تنمية حجم التبادل الاقتصادي والتجاري».

السفير الروسي يستعرض أبرز المشروعات بين مصر وروسيا

وأردف أن هناك مشروعات مشتركة كبيرة منها بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة بمساندة الجهة الروسية وأيضا بناء منطقة صناعية روسية في مصر، وكذلك توريد القطارات لوزارة السكك الحديدية المصرية وأيضا هناك مشروعات عديدة أخرى.