وزير الخارجية اليمني: إدارة بايدن ستلغي تصنيف الحوثي كـ«جماعة إرهابية»

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إنه تم توجيه الدعوة لمليشيات الحوثي الإرهابية عام 2012، للمشاركة في صياغة مستقبل اليمن، لكنهم انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني بتشجيع إيراني واضح، بل كانت هناك سفن إيرانية كانت تصل إلى صنعاء محملة كاملا بالسلاح لدعمهم.

وأضاف «بن مبارك»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أنه يملك أدلة كثيرة على الدعم الإيراني لجماعة الحوثي الإرهابية، مطالبا طهران باحترام دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها، وأن تركز على قضاياها الداخلية، مستنكرًا تصريحاتها التي تجاهر بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.

سياسة جماعة الحوثي الإرهابية نكث العهود

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن سياسة جماعة الحوثي الإرهابي هي النكث العهود: «قدمنا الكثير خلال محادثات السلام ولكن الحوثيين نكثوا كل العهود، الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب»، موضحا أن التصنيف الأمريكي لهم كجماعة إرهابية لم يكن متعلقا باليمن، ولكن كان يحقق أهدافا معينة لإدارة ترامب السابقة.

وأشار «بن مبارك» إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستلغي تصنيف الحوثيين كجماعة الإرهابية، حتى لا تكون هناك تأثيرات على الوضع الإنساني، «فقرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يشكل ورقة ضغط سياسي بيد المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي».