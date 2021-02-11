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عاجل.. وفاة الفنان عباس منصور بعد صراع مع المرض

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محمود الرفاعى
12:38 ص | الخميس 11 فبراير 2021
عباس منصور

عباس منصور

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عباس منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد صراع مع المرض.

وكتب «مكرم»، قائلا: «الدوام لله رحل الفنان عباس منصور.. العزاء في ساحة مسجد الشهيد هشام بركات بمدينة نصر الساعة 8 ونصف صباحا». 

وبدأ الفنان عباس منصور نشاطه الفني في الثمانينيات، وقدم أدوارا في أعمال «رفاعة الطهطاوي»، عام 1985 و«عمر بن عبد العزيز»، 1995، و«الإمام الغزالي» 2012، كما ظهر في دور ضابط المباحث في فيلم «الكيت كات»، عام 1991.

وكانت آخر أعماله مسلسل الإمام الغزالي، الذي عرض في شهر رمضان عام 2012. 

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