تعرف على الفرق بين الملصق الإلكتروني وجهاز GPS في قانون المرور الجديد

بعد إعلان مجلس النواب الانتهاء من تعديلات قانون المرور الجديد، وإضافة بعض البنود الإضافية، مثل ضرورة وجود الملصق الالكتروني، وجهاز جي بي إس GPS، خلط البعض بين البندين.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الفرق بين الملصق الالكتروني، وجهاز جي بي إس GPS، التي نصت عليها التعديلات الأخيرة في قانون العمل الجديد.

أولا الملصق الالكتروني

عبارة عن ملصق يتضمن شريحة إلكترونية، يوضع على السيارة، صالح للاستخدام بشكل دائم، يحتوى على بيانات السيارة كافة، وتعريف بها، بداية من اسم صاحبها وبيانات الرخصة، ونوع الترخيص، وموعد انتهائه، ورقم الشاسية والموتور، وبيانات المخالفات، وعند الحصول على الملصق للمرة الأولي يدفع العميل رسما لا يقل عن 75 جنيهًا، وبحد أقصي 300 جنيه، حسب التفاصيل الفنية للسيارة.

ويكون الملصق الإلكتروني متصل بقارئ إلكتروني مثبت على الطرق والمحاور الرئيسية وحتى الأكمنة والحملات المرورية، والهدف منه ضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا، ومعرفة موعد انتهاء الرخصة وبيانات مالكها.

عقوبة عدم وضع اللاصق الإلكتروني

ووضع المشرع بعض العقوبات التي توقع على صاحب المركبة في حال لم يضع اللاصق الإلكتروني، أو تعمد إتلافه، أو وضع على سيارة أخري، وجاءت العقوبات كالآتي:

- سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر فى حالة عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- كما يعاقب صاحب المركبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جهاز جي بي اس GPS

كما نص قانون المرور الجديد على تركيب جهاز جي بي إس GPS في السيارات، وجعله شرطا أساسيا للحصول على رخصة المركبة.

وهذا البرنامج يطلق عليه نظام التموضع العالمي (Global Positioning System) ويرمز له (GPS)، هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يوفر معلومات عن الموقع والوقت في أي مكان.

ويمكن لصاحب المركبة الحصول على هذا الجهاز من خلال خطاب من معرض السيارات برغبته في تركيب جهاز «GPS» ، ثم يقدم الطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقة مسبقة، ثم يتوجه للوكيل لتركيبه، قبل الشروع في إجراءات ترخيص المركبة.